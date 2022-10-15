Маск рассказал о попытках России убить Starlink на Украине
Маск утверждает, что Россия пытается убить спутниковый интернет Starlink на Украине
Американский предприниматель, основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал в социальных сетях, что Россия пытается уничтожить на Украине основной способ связи бойцов ВСУ – систему спутникового интернета Starlink.
"Starlink — единственная система связи, которая всё ещё работает на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы. Даже в этом случае Starlink всё ещё может умереть", — написал миллиардер в "Твиттере".
А ранее SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к Пентагону взять оплату на себя. Говоря о причинах такого решения, Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который обматерил его после слов о российском Крыме.
ТАСС / ЕРА / Carina Johansen