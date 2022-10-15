Маск рассказал о попытках России убить Starlink на Украине

"Starlink — единственная система связи, которая всё ещё работает на фронте, все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направила огромные ресурсы. Даже в этом случае Starlink всё ещё может умереть", — написал миллиардер в "Твиттере".