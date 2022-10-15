Американцы сравнили Зеленского с ребёнком и поставили на место после просьб о помощи
Зрители Fox News раскритиковали Зеленского за призыв к США об очередной помощи
Американцы вновь раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к США предоставить очередную материальную помощь. Требования крайне возмутили телеведущего Fox News Такера Карлсона, который напомнил о критической ситуации и в Штатах. А зрители заявили, что граждане США совершенно ничего не должны Украине.
"Значит, потребности Зеленского важнее, чем потребности налогоплательщиков США? В конце концов, это наши деньги и они нужны нам! Как смеют служители в правительстве обращаться с нами таким образом? Им нужно помнить, на кого они работают", — заявил T.A. Smith.
Pam VanCleave оказался крайне раздражён требованиями Зеленского, обратив внимание, как просто тот "выдаёт список пожеланий". При этом пользователь с ником ultimate sunrise сравнил Зеленского с ребёнком. По словам комментатора, политик звучал, как его дети, когда рассказывали, что им нужно на расходы в колледже.
"Лучший ответ на список рождественских пожеланий Зеленского", — добавил Robert Gass.
Ранее ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон резко ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в очередной раз попросил у стран Запада финансовой помощи. Он заметил, что его просьбы похожи на пожелания на Рождество, когда дети хотят себе много подарков. По словам ведущего, власти США провоцируют "бессмысленную войну с Россией", а под видом "гуманитарной помощи" проводят настоящее военное спонсирование Украины.