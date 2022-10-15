Американцы сравнили Зеленского с ребёнком и поставили на место после просьб о помощи

Американцы вновь раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за призыв к США предоставить очередную материальную помощь. Требования крайне возмутили телеведущего Fox News Такера Карлсона, который напомнил о критической ситуации и в Штатах. А зрители заявили, что граждане США совершенно ничего не должны Украине.

"Значит, потребности Зеленского важнее, чем потребности налогоплательщиков США? В конце концов, это наши деньги и они нужны нам! Как смеют служители в правительстве обращаться с нами таким образом? Им нужно помнить, на кого они работают", — заявил T.A. Smith.

Pam VanCleave оказался крайне раздражён требованиями Зеленского, обратив внимание, как просто тот "выдаёт список пожеланий". При этом пользователь с ником ultimate sunrise сравнил Зеленского с ребёнком. По словам комментатора, политик звучал, как его дети, когда рассказывали, что им нужно на расходы в колледже.

"Лучший ответ на список рождественских пожеланий Зеленского", — добавил Robert Gass.