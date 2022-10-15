Умер военком Партизанска Роман Малык
В Приморье сообщили о смерти военкома Партизанска Романа Малыка
Роман Малык. Фото © Администрация Партизанского городского округа
Умер военный комиссар Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Приморского края Роман Малык. Печальную новость сообщила Администрация Партизанского городского округа.
"Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Малык Роман Васильевич. Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломавшегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь", — отметили в администрации.
Там назвали Малыка человеком слова и дела, которого знали и уважали в городе за честность и порядочность. Для военкома "всегда на первом месте были такие понятия, как долг, честь, верность Отечеству", подчеркнули власти. Глава городского округа, администрация города и представители общественных организаций выразили глубокие соболезнования родственникам Романа Васильевича.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске в возрасте 92 лет умер актёр театра, народный артист РСФСР Иван Ромашко. Он исполнил такие значительные роли, как Василий Тёркин в одноимённой комедии (1975 год), дед Захар в комедии "Бабий бунт" (1977 год), Ничипор в комедии "Свадьба в Малиновке" (1987 год), сеньор Мендосо в комедии "День чудесных обманов" (1989 год).