Умер военком Партизанска Роман Малык

Умер военный комиссар Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Приморского края Роман Малык. Печальную новость сообщила Администрация Партизанского городского округа.

"Вечером 14 октября трагически ушёл из жизни военный комиссар города Партизанска, Партизанского и Лазовского районов Малык Роман Васильевич. Остановилось сердце сильного и мужественного человека, прошедшего горячие точки, но не сломавшегося под тяжестью суровых военных событий и больших потерь", — отметили в администрации.

Там назвали Малыка человеком слова и дела, которого знали и уважали в городе за честность и порядочность. Для военкома "всегда на первом месте были такие понятия, как долг, честь, верность Отечеству", подчеркнули власти. Глава городского округа, администрация города и представители общественных организаций выразили глубокие соболезнования родственникам Романа Васильевича.