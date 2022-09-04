Последняя казнь в России: Как ловили Фишера — серийного убийцу детей 2 августа 1996 года в России привели в действие последний смертный приговор — расстреляли маньяка Сергея Головкина. Что творил Фишер и почему его не могли поймать долгие годы. 3 сентября, 21:40 5161 5161 Обложка © Shutterstock

Его имя передавали из уст в уста как страшилку — людям и в голову не могло прийти, что обычный зоотехник способен убивать и скальпировать детей. Его ловили долгие годы и взяли, когда на счету маньяка было с десяток убийств. Преступлениями то, что совершал Головкин, назвать сложно — это скорее зверства. Жертвами становились мальчишки-школьники, которые по собственному доверию заходили в мастерскую к дяде Серёже.

Детство маньяка

Коллаж © L!FE. Фото © flickr/Marco

Случаи в истории, когда маньяки рождаются в благополучных семьях, редки. И Головкин не стал тем самым исключением. Мальчик родился в 1959 году в Москве. Отец — алкоголик, который, по мнению правоохранителей, мог домогаться собственного сына. Чем занималась мать на профессиональном поприще, история умалчивает, но известно, что дома она отрывалась на сыне: могла не только наорать погромче, но и пускала в ход кулаки.

У родителей Сергея был своеобразный взгляд на медицину. В раннем возрасте у ребёнка нашли энурез. Вместо нормального лечения родители выводили его на улицу и обливали ледяной водой. В результате даже во взрослом возрасте Фишер ненавидел водные процедуры, стараясь мыться как можно реже.

Родители развелись, когда он был подростком. Семейные уроки отложились в голове у мальчика настолько, что к женскому полу он не испытывал ничего, кроме неподдельного страха. Позже в показаниях он сообщал, что ни разу не был с женщиной.

Сергей Головкин

Впрочем, на него и внимания никто не обращал. По воспоминаниям одноклассников, Сергей Головкин был забитым школьником, который ничем не интересовался. Внешне он также не был привлекательным: хилый, сутулый, лицо в прыщах.

Первой жертвой тогда ещё 13-летнего школьника Серёжи стала кошка. Он замучил животное до смерти, а потом отрубил голову. После этого маньяк издевался над рыбками, засунув в аквариум кипятильник.

Выпускной и поступление в Сельскохозяйственную академию имени Тимирязева. Во время учёбы Головкин отличником не был, но и назвать закоренелым двоечником его не могли — обычный середнячок. Занимал должность секретаря комсомольской организации.

На последнем курсе его избили 15-летние мальчишки. Выбили зубы, сломали нос и... невольно окончательно сформировали личность маньяка. Позже Головкин признавался, что не раз ночью представлял, как насилует и убивает темноволосых щуплых подростков.

В 1982 году Головкин закончил обучение в академии. Изначально устроился работать на ипподром, но вскоре перешёл на должность зоотехника на Московский конный завод № 1. На тихого коллегу особо никто не обращал внимания, но как специалиста его ценили. Даже выделили просторное помещение на втором этаже административного корпуса, чтобы ему не приходилось ездить на работу из Москвы.

— Обычная комната, диван, шкаф, письменный стол, заваленный документами, на которых стояла разборчивая подпись зоотехника-селекционера Головкина. Из окон красного уголка виден конный двор, заканчивающийся пригорком. На нём-то и стоял гараж, тоже обычный, неприметный, — вспоминает обстановку в логове маньяка писатель Николай Модестов.

Первое нападение

Коллаж © L!FE. Фото: © flickr/Neta Bartal

Первое нападение на мальчика он попытался совершить в 1984 году. Это был отдыхающий пионерлагеря "Романтика", который гулял по лесу. Фишер схватил ребёнка, угрожая ножом, отвёл его подальше, накинул на шею удавку и повесил на дереве. Вскоре маньяк решил, что мальчик умер, так как тот перестал шевелиться. Он срезал верёвку, тело прикрыл ветками и убежал. А мальчик вскоре очнулся и смог добраться до лагеря.

Фишер, узнав, что школьник остался жив, сильно испугался и затаился на целых два года. Позже молодой человек проходил одним из свидетелей по делу.

"Пионер и фашист"

На новое нападение Головкин решился спустя два года, в апреле 1986-го. Недалеко от станции Катуар Савёловского направления 15-летний Андрей Павлов собирал берёзовый сок. Фишер подкараулил ребёнка, жестоко избил и обвинил в разорении природы.

После этого, угрожая ножом, маньяк изнасиловал мальчика. Уже мёртвого ребёнка Фишер бил ножом в шею, грудь, пах.

Сергей Головкин выкопал ребёнку неглубокую могилу прямо на месте преступления. Позже её разрыли собаки. Правоохранители уже после первого преступления имели на руках данные об основных приметах подозреваемого: высокий, сутулый, прыщавый, около 25 лет. Не слишком много для поимки — ну сколько таких молодых людей бродит в Подмосковье?

Следующее убийство произошло через три месяца в Одинцовском районе. Жертвой стал 14-летний Лёша, который подходил под описание идеальной жертвы Головкина. Позже маньяк признался, что воплощал свою детскую мечту: он представлял, как фашист убивает пионера. На теле ребёнка помимо следов насилия обнаружили 35 ножевых ранений.

Как Головкин стал Фишером

Портреты убийцы, составленные по описанию свидетелей. Фото: © fb.ru

Правоохранители пришли к выводу, что преступления совершил один и тот же человек. Стали проверять всех, кто подходил под описание. Одну важную деталь добавил Борис Воронцов, назвавший себя приятелем Алёши: якобы он вышел с приятелем — отдыхающим лагеря "Звёздный" — поболтать в лесу, к ним подошёл мужчина и стал угрожать ножом, требуя следовать за ним. Что свидетель вырвался, а его приятель последовал за маньяком. Единственное, что мальчик запомнил, татуировка у неизвестного на правой руке в виде ножа, обвитого змеёй, возле которой было написано: "Фишер". Также нападавший якобы говорил, что недавно освободился из тюрьмы. Школьник пару раз упоминал про шрам на всё лицо, но потом отказывался от этой детали.

Обстановка царила такая, что школьнику поверили на слово. Только после задержания выяснилось, что никакой татуировки у маньяка не было, а всю историю со встречей он выдумал. А всё время поисков маньяк проходил под кодовым именем Фишер.

Позже об этом прозвище узнал и сам Головкин. Он активно стал использовать новое имя, которое наводило ужас на попавшихся детей.

Тем временем милиция проверяла всех освободившихся из мест не столь отдалённых, отдельно отрабатывали всех, кто был судим за преступления сексуального характера. Маньяка не могли найти, но и новых преступлений, к счастью, не было. Два года Фишер не выходил из тени.

Кровавый гараж

Головкин не оставил своих наклонностей — наоборот, он обустраивал логово для убийств. Это был гараж с потайным погребом в том же Одинцовском районе.

Он закрывался тяжёлым люком и вёл в забетонированный ров. Там была лестница, на которую можно подвесить любой груз. "Бункер" имел очень яркое освещение. На стенах были примонтированы стальные крюки, а на полу валялись ножи, пилы и топоры.

Кроме того, маньяк изменил свой почерк — стал прятать жертв максимально далеко от мест преступлений. Также он стал расчленять тела, чего раньше не делал. Так, в 1989 году он на своём бежевом автомобиле ВАЗ-2103 подобрал голосующего мальчика и под предлогом "на пару секунд срочно надо заехать" привёз к себе в гараж.

Мальчика он изнасиловал и убил. После этого срезал с тела убитого подростка несколько кусков, поджарил на паяльной лампе и съел. Маньяк расчленил мальчика: туловище он вывез примерно за десять километров от гаража, а голову препарировал и оставил, как позже сам писал, "в качестве сувенира".

Подвал, где Фишер издевался над своими жертвами и убивал их. Фото © YouTube / Криминал ТВ

Засолил кожу

Правоохранители выяснили, что маньяк работает с животными, после того как нашли... засоленную кожу одной из жертв.

Мальчик направлялся из Успенского в посёлок Горки-10. Увидев мужчину на бежевой машине, школьник попросил его довезти.

Фишер привёз свою жертву в гараж, где изнасиловал и "дальше не понимал своих действий", как он позже написал. С ребёнка он снял кожу и попытался её выдубить. После этого останки мальчика были закопаны недалеко от санатория. Их нашли спустя 50 дней после пропажи школьника. Эксперты, исследуя тело, заметили остатки кормовой соли.

После этого в течение примерно года находились ещё жертвы, убитые с особой жестокостью. Тогда стали бить тревогу во все колокола — высказывались версии о последователе Андрея Чикатило и о том, что сам маньяк мог сбежать. Однако ни одна их них не выдерживала никакой критики.

Новые подробности

Поиски останков жертв в лесу. Фото © YouTube / Криминал ТВ

На месте захоронения одного из подростков нашли клок волос другого, убитого ранее мальчика. Криминалисты сделали вывод, что всех детей убивают в одном месте, а трупы закапывают на удалении от него.

Стали проверять жителей Звенигорода и ближайших посёлков, которые хоть как-то подходили под первоначальное описание предполагаемого преступника. Татуированных уже не искали — под присмотр попадали все высокие и прыщавые. Особое внимание уделяли работникам анатомичек, моргов, а также тем, кто работал с животными. Арендаторы и владельцы гаражей или сараев — также под вниманием. Были проверены сотни человек, среди которых и работники Московского конного завода № 1.

15 сентября 1992 года пропали сразу трое мальчиков. В конце месяца их тела нашли около деревни Угрюмово, там же, где шесть лет назад нашли маленького Алёшу.

Маньяк у одного из подростков срезал кожу с лица, у другого не хватало куска мышечной ткани бедра, от третьего же остались только внутренние органы.

Дядя Серёжа

Фото © YouTube / Криминал ТВ

Оперативники выяснили, что все подростки общались с неким "дядей Серёжей". Позже оказалось, что так они называли селекционера Московского конного завода № 1.

Мужчина, как стало выясняться, был не женат, да и серьёзных отношений не имел, но зато прекрасно сходился с подростками. Особую любовь заслужил за то, что разрешал смотреть, как спариваются лошади. А ещё у дяди Серёжи есть бежевая машина и гараж.

19 октября 1992 года его задержали на заправке в посёлке Жаворонки. В СИЗО Головкин вскрыл себе вены, но умереть ему не дали. Наутро Фишер захотел увидеться со следователем.

Признание

Головкин (в центре) даёт показания следователям на месте преступления. Фото © YouTube / Криминал ТВ

— Меня как замкнуло, и я не понимал своих действий, — говорил маньяк об одном из убийств.

Позже он показал следователям и свой гараж, и могилы, которые ещё не нашли. При обыске гаража правоохранители нашли набор ветеринарных инструментов, топор с деревянной ручкой, две лопаты, шприцы, презервативы, вазелин, синтетическую верёвку, ножи.

На одном из крюков висело детское корытце, куда маньяк выливал кровь своих жертв. Он сознался в 11 преступлениях, жертвами которых стали мальчишки 11–15 лет.

Через два года Фишера приговорили к исключительной мере наказания, а 2 августа 1996 года приговор привели в исполнение.

Авторы Владимир Тихомиров