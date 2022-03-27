Почему самый юный маньяк СССР вырос в религиозной семье Оглавление Самый юный маньяк Новая жизнь Человек с молотком Встреча в очереди Загадка психопата К 16 годам Владимир Сулима имел за плечами почти полтора десятка сексуальных преступлений. К 22 годам число нападений увеличилось почти до сорока. 49005 49005 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Пермский краевой фонд содействия правоохранительным органам "Прикамье"

Весной 1968 года Пермь замерла в оцепенении. В городе объявился маньяк, беспорядочно нападавший на женщин с молотком и насиловавший их. Всего за несколько недель число нападений достигло двух десятков. Задержать его удалось лишь по счастливой случайности.

Самый юный маньяк

Владимир Сулима родился в послевоенном 1946 году. Отец, религиозный человек, воспитывал его в строгости. Правда, привело это к противоположному эффекту. Ещё в детстве Сулима в буквальном смысле слова стал одержим сексом.

Отец долгое время не разрешал сыну, не по годам рано созревавшему, встречаться с девушками. Но эти запреты не могли остановить его необузданный темперамент. Он полностью оказался во власти собственных инстинктов и с 12–13 лет начал вести беспорядочную половую жизнь, причём как с женщинами, так и с мужчинами. Казалось, ему не было разницы, с кем вступать в контакт. Со временем старые любовники и любовницы надоели ему, а новых ему требовалось столько, что просто не было времени устанавливать с ними контакты. Поэтому он стал брать их силой, нападая на случайных прохожих.

Около года преступника не могли поймать, но в конце концов вышли на его след. Толком не достигнув возраста, с которого в СССР подростки начинали нести за свои дела уголовную ответственность, Сулима превратился в серийного насильника. К 16 годам, когда его наконец арестовали, за его плечами был весьма внушительный список преступлений. Он оказался самым юным сексуальным маньяком в истории СССР. На суде его обвиняли по меньшей мере в 13 изнасилованиях, хотя вполне возможно, что их число было гораздо большим, вероятно, не все решились подать на него заявление в милицию.

Новая жизнь

В 1962 году 16-летний Сулима получил за серию изнасилований восемь лет лишения свободы. Срок был относительно небольшим, поскольку его как несовершеннолетнего пожалели и дали шанс исправиться. Казалось, что в колонии для несовершеннолетних он взялся за ум. Во всяком случае, не хулиганил, не нарушал режим. Как это называли тогда, "встал на путь исправления". В итоге через четыре с небольшим года серийный насильник, получив условно-досрочное освобождение, решил, что он уже достаточно искупил свои грехи.

Сулима сразу по выходу из тюрьмы женился и устроился работать водителем в местный институт. Затишье продлилось чуть больше года. Да и то потому, что всё это время жертвой была его жена. Свой нечеловеческий сексуальный темперамент Сулима изливал на супругу. Этого ему вскоре оказалось мало, и в дополнение ко всему он начал периодически избивать её. Позднее девушка забеременела, и Сулима вынужден был умерить свой пыл. Несколько недель он держался, но потом пустился во все тяжкие, вернувшись к тому, с чего начинал в ранней юности.

Человек с молотком

Весной 1968 года по Перми прокатилась волна немотивированных нападений на женщин. За несколько недель от рук преступника пострадали два десятка женщин. В большинстве случаев нападения проходили по одной схеме: преступник подкрадывался сзади к одиноко идущей женщине и наносил ей по голове несколько ударов молотком. После этого забирал сумочку или какую-то мелочовку и убегал. В том случае, если место было тихим и поблизости не было свидетелей, жертва подвергалась изнасилованию.

От рук преступника с молотком погибли три женщины, которые получили несовместимые с жизнью травмы головы. Ещё 17 выжили. Большинство пострадавших помимо физического насилия подверглись сексуальному.

При этом не было вообще ничего, что связывало этих женщин. Обычно маньяки выбирали в качестве своих жертв строго определённые типажи и возрастные группы. Этот нападал на всех без разбора: блондинок, брюнеток, высоких и низких, полных и худых, на молодых и женщин в годах. Поскольку преступник часто похищал у жертв вещи и ценности, в качестве основного мотива наравне с сексуальным рассматривался и корыстный. Но он явно не был движущим, поскольку улов негодяя был ничтожным. Каждое нападение приносило ему от силы несколько рублей. Чаще всего он нападал на женщин, у которых явно было нечем поживиться.

С каждым новым преступлением становились заметны изменения в личности преступника. За те несколько минут, что жертвы нападения находились в бессознательном состоянии, маньяк успевал не просто изнасиловать их, а сделать это несколько раз.

Кроме того, нападения становились всё наглее. Если поначалу он атаковал женщин только в отдалённых парковых зонах, то постепенно осмелел настолько, что стал делать это в оживлённых местах. Например, на одну из жертв он напал буквально в сотне метров от пивного ларька, у которого всегда толпился народ. По вечерам места нападений патрулировали переодетые милиционеры, но это не принесло никакого результата. Зато помог воистину счастливый случай.

Встреча в очереди

В один из июньских вечеров 1968 года Сулима в очередной раз вышел "на охоту". В парке он присмотрел себе новую жертву. Действовал по проверенной схеме: подкрался сзади и нанёс несколько сильных ударов по голове молотком. Но, на счастье девушки, удары по голове смягчил шиньон. Она громко закричала, и перепугавшийся преступник кинулся наутёк, захватив только её сумку.

На следующее утро девушка отправилась к врачу, чтобы он осмотрел её раны. К своему изумлению, в очереди в поликлинике она увидела преступника, напавшего на неё минувшим вечером. Он абсолютно спокойно ждал приёма с талончиком в руке.

Девушка сохранила самообладание и как ни в чём не бывало прошла мимо него на улицу и поспешила к телефону-автомату, чтобы вызвать милицию. Сулима обладал, видимо, звериным чутьём. Почувствовав, что что-то не так, он поспешил уйти.

Это, однако, ему не помогло. Проверив списки всех записанных к врачу, милиционеры сразу обратили внимание на судимого ранее за серию изнасилований Владимира Сулиму. В тот же день он был арестован. Его опознали последняя жертва и другие пострадавшие и выжившие женщины.

Загадка психопата

Сулиму обследовали врачи, которые поставили ему диагноз: "психопатия сексуального типа". Преступника признали вменяемым, что означало одно: ему грозит смертная казнь. При этом сам маньяк даже не мог объяснить, что толкало его на преступления. Он не сваливал всё на приказы голосов в голове, не утверждал, что мстит кому-то за что-то или имеет какую-то миссию, как это делали многие маньяки. Просто утверждал, что не может объяснить, что заставляло его нападать... И клялся, что всё происходило "само собой", а зачем и почему — это неведомо и ему самому.

Сулима даже не пытался отпираться, охотно признав вину за все преступления и продемонстрировав места и способы нападений на следственных экспериментах. Осенью 1968 года Сулима был приговорён к смертной казни за три убийства и 20 нападений и изнасилований. Несколько недель спустя он был расстрелян.

Фото © Shutterstock Стоит ли России снять запрет на смертную казнь для маньяков? 0 Да, это пора сделать Нет, это слишком жестоко

Авторы Евгений Антонюк