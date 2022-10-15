ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 09:35
6250

Россия рассказала об упущенном НАТО шансе избежать катастрофы на Украине

Замглавы МИД Грушко рассказал, что НАТО могло избежать конфликта на Украине

НАТО могло избежать конфликта на Украине, однако представители альянса всячески подталкивали киевские власти к эскалации ситуации. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вполне НАТО могло избежать этой катастрофы, если бы альянс после переворота в Киеве, вместо того чтобы оказывать военно-техническую и военную поддержку киевским властям, призвал бы их выполнить в полном объёме Минские соглашения. Но для альянса было важно демонизировать Россию и, по сути, своими безрассудными действиями он подталкивал Киев к продолжению развязанной им самим братоубийственной войны", — заявил Грушко.

Он также отметил, что в рассуждении опирается на сказанное ранее президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Грушко, для существования НАТО было важно найти "большого врага", коим оказалась Москва.

МИД России констатировал поражение НАТО на Украине
МИД России констатировал поражение НАТО на Украине

Ранее президент России Владимир Путин предостерёг НАТО от вступления в конфликт на Украине, подчеркнув, что это может привести к глобальной катастрофе.

BannerImage

Shutterstock

Артур Белкин
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar