Россия рассказала об упущенном НАТО шансе избежать катастрофы на Украине

НАТО могло избежать конфликта на Украине, однако представители альянса всячески подталкивали киевские власти к эскалации ситуации. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Вполне НАТО могло избежать этой катастрофы, если бы альянс после переворота в Киеве, вместо того чтобы оказывать военно-техническую и военную поддержку киевским властям, призвал бы их выполнить в полном объёме Минские соглашения. Но для альянса было важно демонизировать Россию и, по сути, своими безрассудными действиями он подталкивал Киев к продолжению развязанной им самим братоубийственной войны", — заявил Грушко.

Он также отметил, что в рассуждении опирается на сказанное ранее президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Грушко, для существования НАТО было важно найти "большого врага", коим оказалась Москва.