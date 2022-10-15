Россия рассказала об упущенном НАТО шансе избежать катастрофы на Украине
Замглавы МИД Грушко рассказал, что НАТО могло избежать конфликта на Украине
НАТО могло избежать конфликта на Украине, однако представители альянса всячески подталкивали киевские власти к эскалации ситуации. Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Вполне НАТО могло избежать этой катастрофы, если бы альянс после переворота в Киеве, вместо того чтобы оказывать военно-техническую и военную поддержку киевским властям, призвал бы их выполнить в полном объёме Минские соглашения. Но для альянса было важно демонизировать Россию и, по сути, своими безрассудными действиями он подталкивал Киев к продолжению развязанной им самим братоубийственной войны", — заявил Грушко.
Он также отметил, что в рассуждении опирается на сказанное ранее президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. По словам Грушко, для существования НАТО было важно найти "большого врага", коим оказалась Москва.
Ранее президент России Владимир Путин предостерёг НАТО от вступления в конфликт на Украине, подчеркнув, что это может привести к глобальной катастрофе.
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