Росгвардеец с первого выстрела сбил украинский беспилотник из снайперской винтовки

Боец Росгвардии рассказал о том, как сбил украинский беспилотник из снайперской винтовки. После команды о выдвижении Артур услышал звук, характерный для БПЛА, после чего решил не мешкать и действовать.

"Дал команду (товарищам. — Прим. Лайфа) зайти в лесной массив и начал наблюдать [через прицел] снайперской винтовки. При обнаружении беспилотника я сделал первый выстрел, от которого он чуть покачнулся. Со второго выстрела он упал. При падении произошла детонация", — рассказал боец РИА "Новости".

Боец считает, что сбитый в районе Энергодара беспилотник мог быть произведён польской фирмой Warmate, чья продукция способна выполнять как разведывательные, так и боевые функции. По его словам, ВСУ часто используют такие БПЛА для корректировки артиллерийского огня и ударов по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.