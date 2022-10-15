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Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 09:39
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Росгвардеец с первого выстрела сбил украинский беспилотник из снайперской винтовки

Росгвардеец Артур рассказал, как сбил украинский беспилотник из снайперской винтовки

Боец Росгвардии рассказал о том, как сбил украинский беспилотник из снайперской винтовки. После команды о выдвижении Артур услышал звук, характерный для БПЛА, после чего решил не мешкать и действовать.

"Дал команду (товарищам. — Прим. Лайфа) зайти в лесной массив и начал наблюдать [через прицел] снайперской винтовки. При обнаружении беспилотника я сделал первый выстрел, от которого он чуть покачнулся. Со второго выстрела он упал. При падении произошла детонация", рассказал боец РИА "Новости".

Боец считает, что сбитый в районе Энергодара беспилотник мог быть произведён польской фирмой Warmate, чья продукция способна выполнять как разведывательные, так и боевые функции. По его словам, ВСУ часто используют такие БПЛА для корректировки артиллерийского огня и ударов по гражданской и сельскохозяйственной инфраструктуре.

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Ранее глава Администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ начали новое наступление в регионе. По его словам, Российская армия готова к отражению атаки.

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Телеграм / РИА "Новости"

Матвей Шандрыголов
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