Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за участившихся случаев поджогов

В связи с участившимися нападениями на российские военкоматы было решено усилить их охрану. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, теперь здания будут охранять сотрудники Росгвардии.

"В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", — написал он в своём телеграм-канале.

Депутат уточнил, что в нескольких регионах правоохранители уже задержали нападавших при попытке забросить внутрь военкоматов коктейли Молотова.