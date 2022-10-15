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15 октября, 09:53

Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за участившихся случаев поджогов

В связи с участившимися нападениями на российские военкоматы было решено усилить их охрану. Как сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, теперь здания будут охранять сотрудники Росгвардии.

"В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО", — написал он в своём телеграм-канале.

Депутат уточнил, что в нескольких регионах правоохранители уже задержали нападавших при попытке забросить внутрь военкоматов коктейли Молотова.

В Нижнем Тагиле задержали дворника, который хотел подорвать военкомат

В Нижнем Тагиле задержали дворника, который хотел подорвать военкомат

Ранее очередная попытка поджога военкомата произошла в Удмуртии. Злоумышленники пролезли к зданию через забор, разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с коктейлем Молотова. Вовремя подоспевший сторож самостоятельно потушил небольшое возгорание.

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ТАСС / Алексей Бычков

Николь Вербер
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