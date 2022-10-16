В самой крупной тюрьме Ирана раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар

На территории самой крупной иранской тюрьмы, "Эвин", расположенной в Тегеране, произошёл мощный пожар. Также были слышны звуки выстрелов и взрывов. Об этом пишет агентство Fars.

Пожар на территории самой крупной иранской тюрьмы — "Эвин". Видео © Twitter / DuezenTekkal, IHRights

По его данным, возгорание произошло в отделении швейного цеха тюрьмы в результате конфликта между несколькими заключёнными, осуждёнными за финансовые преступления и воровство. Пожар был немедленно потушен благодаря оперативным действиям руководства тюрьмы.

Агентство Reuters же сообщает, что в ЧП пострадало не менее восьми человек, информации о погибших нет. По данным СМИ, в этой тюрьме содержатся люди, осуждённые по политическим делам, а также иностранцы и обладатели двойного гражданства.