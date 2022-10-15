Названы опасные для сердца симптомы, которые часто игнорируют
Врач Хубчандани: Боль в груди, одышка и изжога являются признаками ишемии
Определить наличие ишемической болезни сердца помогут несколько характерных для этого недуга симптомов, а главным признаком поражения миокарда считается боль в груди. Об этом заявил профессор Университета Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани.
Такая боль выражается не только неприятными физическими ощущениями, но и дискомфортом, чувством стеснения, тяжести. Обостряют болезнь чаще всего стресс или напряжённое состояние.
"Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь", — отметил профессор в беседе с изданием Eat This, Not That!
Вторым индикатором ишемической болезни сердца являются дискомфорт или странные ощущения в верхней половине тела. Но болезненные ощущения порой возникают не только в области сердца. Так, боли, например, могут возникать в плече, животе, руке, спине, шее и даже челюсти, сказал Хубчандани.
Чаще всего люди не придают значения одышке и затруднённому дыханию, хотя это один из основных симптомов патологии сердца. Выделил врач и менее явные признаки болезни сердца — изжогу и расстройство желудка. Все эти осложнения сопутствуют ишемической болезни сердца, поэтому наличие хотя бы одного из перечисленных симптомов — повод прийти на приём к врачу.
Ранее врач-кардиолог Андрей Грачёв рассказал, что безболевой инфаркт миокарда протекает без очевидных симптомов и может быть не распознан сразу. Но есть ряд особенностей состояния человека, которые указывают на недуг.
ТАСС / Александр Артеменков