Названы опасные для сердца симптомы, которые часто игнорируют

Определить наличие ишемической болезни сердца помогут несколько характерных для этого недуга симптомов, а главным признаком поражения миокарда считается боль в груди. Об этом заявил профессор Университета Нью-Мексико Джагдиш Хубчандани.

Такая боль выражается не только неприятными физическими ощущениями, но и дискомфортом, чувством стеснения, тяжести. Обостряют болезнь чаще всего стресс или напряжённое состояние.

"Неприятные ощущения возникают из-за закупорки артерий, снабжающих кровью сердце, что вызывает нагрузку на мышцы этого органа, так как он перекачивает кровь", — отметил профессор в беседе с изданием Eat This, Not That!

Вторым индикатором ишемической болезни сердца являются дискомфорт или странные ощущения в верхней половине тела. Но болезненные ощущения порой возникают не только в области сердца. Так, боли, например, могут возникать в плече, животе, руке, спине, шее и даже челюсти, сказал Хубчандани.

Чаще всего люди не придают значения одышке и затруднённому дыханию, хотя это один из основных симптомов патологии сердца. Выделил врач и менее явные признаки болезни сердца — изжогу и расстройство желудка. Все эти осложнения сопутствуют ишемической болезни сердца, поэтому наличие хотя бы одного из перечисленных симптомов — повод прийти на приём к врачу.