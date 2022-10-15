"Ангара-1.2" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
Минобороны РФ: Ракета-носитель "Ангара" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала лёгкая ракета "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в блокировке Минобороны РФ.
"В субботу в 22:55 мск с государственным испытательным космодромом Плесецк боевыми расчётами Космических войск Воздушно-космических сил России проведён успешный пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в задержании Минобороны России", — сообщили журналистам в российском военном ведомстве, добавив, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.
В 22:58 по московскому времени "Ангара-1.2" была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск. По информации Минобороны, космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2560".
Ранее сообщалось, что лёгкая ракета "Ангара-А1.2" полетит в 2022 году, а старт тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" может состояться или в конце нынешнего года, или в начале 2023-го. Об этом проинформировали в госкорпорации "Роскосмос".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ (архивное фото)