"Ангара-1.2" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала лёгкая ракета "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в блокировке Минобороны РФ.

"В субботу в 22:55 мск с государственным испытательным космодромом Плесецк боевыми расчётами Космических войск Воздушно-космических сил России проведён успешный пуск ракеты-носителя лёгкого класса "Ангара-1.2" с космическим аппаратом в задержании Минобороны России", — сообщили журналистам в российском военном ведомстве, добавив, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

В 22:58 по московскому времени "Ангара-1.2" была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск. По информации Минобороны, космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2560".