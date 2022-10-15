"Хороший, если не доводить": Студенты заступились за педагога, ударившего студента о стену

Студентки краснодарского торгово-экономического колледжа, где произошёл конфликт между преподавателем и учеником из-за домашнего задания, заявили, что педагог весьма эмоциональный и вспыльчивый, однако его большинство учащихся уважают.

Как рассказала студентка учреждения Анастасия, инцидент, который попал на видео и был выложен в Сеть, произошёл на занятии с первокурсниками. По её словам, преподаватель давно работает в колледже и студенты на него никогда не жаловались.

"Он хороший мужик, если его не доводить. Тут надо понимать грань, когда надо замолчать. Он человек грубоватый, с толстой советской коркой, и его лучше не выводить. Но, зная пацанов в нашем колледже, они все за него топят... Он пару раз с нами вёл себя так грубо, но сразу успокаивался. Да, он такой вспыльчивый. Но никто из автомехаников и сварщиков не жаловался на него. Он знает своё дело и передаёт нам свои знания. На то, что он нам так грубит, ну, бывает. Все срываются", — сказала она "Газете.ru".

Девушка добавила, что большинство студентов высказались против увольнения преподавателя. Другая студентка, Александра, припомнила, что на занятиях педагог мог грубо выражаться, но всегда был справедливым к ученикам. Она считает, что преподаватель поступил неправильно, но его, по её словам, довели.

"По парам, которые у меня с ним были, могу сказать, что человек простой, типичный русский мужчина. На видео группа со сварщиками, они могут материться на парах, мешать, срывать их. Преподаватель в этой ситуации поступил неправильно. Я думаю, что сейчас его довели, потому что там ребята не сахар. Я не замечала за преподавателем, чтобы он применял физическую силу. Он мог грубо выражаться, но он хорошо знает и преподаёт свой предмет, хоть такими методами иногда", — сообщила студентка.