На военном полигоне под Белгородом совершён теракт
Минобороны России: Теракт совершён на полигоне ЗВО в Белгородской области
На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным военного ведомства, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. Это произошло во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, изъявившими желание участвовать в спецоперации на Украине.
В результате ЧП погибло 11 человек. В госпиталь с ранениями различной степени тяжести доставлено 15 человек. Террористы уничтожены ответным огнём.
Ранее, напомним, Правительство Челябинской области сообщило о гибели пяти жителей региона, призванных в рамках частичной мобилизации. Обстоятельства и место трагедии не уточняется.
"ВКонтакте" / Минобороны России