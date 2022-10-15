На военном полигоне под Белгородом совершён теракт

На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения. Это произошло во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, изъявившими желание участвовать в спецоперации на Украине.

В результате ЧП погибло 11 человек. В госпиталь с ранениями различной степени тяжести доставлено 15 человек. Террористы уничтожены ответным огнём.