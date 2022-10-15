Минобороны Франции пообещало обучить до двух тысяч украинских солдат

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна собирается обучить на своей территории до двух тысяч украинских солдат.

"Президент республики (Макрон. — Прим. Лайфа) утвердил план подготовки, который позволит принять до двух тысяч украинских солдат во Франции", — заявил министр в интервью Le Parisien.

По его словам, украинские солдаты пройдут три уровня подготовки: общую тренировку, обучение конкретным навыкам и использование предоставленной Украине техники. При этом обучающиеся будут проходить ротацию, так как в Париже рассчитывают на долгий конфликт.