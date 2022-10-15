Минобороны Франции пообещало обучить до двух тысяч украинских солдат
Глава Минобороны Франции Лекорню заявил, что страна обучит до двух тысяч солдат ВСУ
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна собирается обучить на своей территории до двух тысяч украинских солдат.
"Президент республики (Макрон. — Прим. Лайфа) утвердил план подготовки, который позволит принять до двух тысяч украинских солдат во Франции", — заявил министр в интервью Le Parisien.
По его словам, украинские солдаты пройдут три уровня подготовки: общую тренировку, обучение конкретным навыкам и использование предоставленной Украине техники. При этом обучающиеся будут проходить ротацию, так как в Париже рассчитывают на долгий конфликт.
А ранее вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание миссии ЕС для обучения и тренировки украинских военных.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka