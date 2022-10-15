В немецком Лейпциге прошёл масштабный митинг против энергокризиса и роста инфляции

В немецком Лейпциге, крупнейшем городе Нижней Саксонии, прошёл митинг против экономической и энергетической политики ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA .

Большинство протестующих являются сторонниками партии "Левые", однако против проблем в экономике выступил и электорат правой "Альтернативы для Германии". На улицы мегаполиса вышло около тысячи человек.