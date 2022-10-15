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15 октября, 18:50

В немецком Лейпциге прошёл масштабный митинг против энергокризиса и роста инфляции

В немецком Лейпциге, крупнейшем городе Нижней Саксонии, прошёл митинг против экономической и энергетической политики ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA.

Митинг в Лейпциге. Видео © Twitter / WeberKili

Большинство протестующих являются сторонниками партии "Левые", однако против проблем в экономике выступил и электорат правой "Альтернативы для Германии". На улицы мегаполиса вышло около тысячи человек.

Немцы вышли на акции протеста с плакатами "Мир с Россией"

Немцы вышли на акции протеста с плакатами "Мир с Россией"

Ранее Лайф писал о массовом антиправительственном митинге в Кишинёве. Протестующие недовольны политикой президента страны Майи Санду.

Обложка ©

Twitter / WeberKili

Матвей Шандрыголов

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