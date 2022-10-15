В немецком Лейпциге прошёл масштабный митинг против энергокризиса и роста инфляции
В немецком Лейпциге, крупнейшем городе Нижней Саксонии, прошёл митинг против экономической и энергетической политики ФРГ. Об этом сообщило агентство DPA.
Митинг в Лейпциге. Видео © Twitter / WeberKili
Большинство протестующих являются сторонниками партии "Левые", однако против проблем в экономике выступил и электорат правой "Альтернативы для Германии". На улицы мегаполиса вышло около тысячи человек.
Ранее Лайф писал о массовом антиправительственном митинге в Кишинёве. Протестующие недовольны политикой президента страны Майи Санду.
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Twitter / WeberKili