В Энергодаре мать украинского военного добровольно сдала властям схрон с оружием сына

В Энергодаре мать украинского военного добровольно сдала схрон сына — оружие, националистическую литературу и символику. Также женщина призвала своих земляков последовать её примеру, пишет РИА "Новости".

Татьяна Фёдорова нашла схрон у себя на даче во время ремонта. В сумках, которые были спрятаны в стене, женщина обнаружила гладкоствольное ружьё, патроны, военную форму, а также националистические книги про Майдан и карательную войну против мирного населения Донбасса.

"Чтобы избежать неприятностей, мы узнали, что есть возможность всё сдать добровольно, и обратились к властям", — рассказала жительница Энергодара.

Сын женщины сейчас служит в одном из подразделений Нацгвардии Украины и связь с семьёй практически не поддерживает. По словам Фёдоровой, её сын "считает, что если мы здесь остались, то мы какие-то не такие".

"Но мы считаем по-другому... по разные стороны баррикад. Все люди взрослые, каждый решает сам за себя", — отметила она и обратилась к землякам, чтобы они тоже сдали незарегистрированное оружие и другие запрещённые вещи местным властям.