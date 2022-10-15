Корреспондент "Известий" Денис Кулага попал под обстрел ВСУ в ДНР
Корреспондент "Известий" Денис Кулага получил контузию во время работы в Бахмутском районе ДНР, попав под обстрел ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.
В момент украинского обстрела Кулага и оператор находились в грузовике "Урал", который налетел на противопехотную мину. По словам самого журналиста, никто из находившихся в автомобиле серьёзно не пострадал.
"Нет причин для переживаний. Всей командой в конечном итоге благополучно добрались до огневой. Так что новости с Артёмовского направления никто не отменял", — написал Кулага в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что под обстрел ВСУ во время работы в ДНР попала съёмочная группа телеканала "Звезда". В результате инцидента обошлось без пострадавших.
ТАСС / Спринчак Валентин