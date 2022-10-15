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Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 18:28
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Корреспондент "Известий" Денис Кулага попал под обстрел ВСУ в ДНР

Корреспондент "Известий" Денис Кулага получил контузию во время работы в Бахмутском районе ДНР, попав под обстрел ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

В момент украинского обстрела Кулага и оператор находились в грузовике "Урал", который налетел на противопехотную мину. По словам самого журналиста, никто из находившихся в автомобиле серьёзно не пострадал.

"Нет причин для переживаний. Всей командой в конечном итоге благополучно добрались до огневой. Так что новости с Артёмовского направления никто не отменял", — написал Кулага в своём телеграм-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что под обстрел ВСУ во время работы в ДНР попала съёмочная группа телеканала "Звезда". В результате инцидента обошлось без пострадавших.

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ТАСС / Спринчак Валентин

Артур Белкин
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