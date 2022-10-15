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15 октября, 18:08

Момент наезда байкера на толпу пешеходов в Петербурге попал на видео

Мотоцикл влетел в толпу петербуржцев на Каменноостровском проспекте, пятеро пострадали

В Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте водитель мотоцикла выехал на тротуар, где сбил толпу пешеходов. Инцидент произошёл около дома 26–28 по Каменноостровскому проспекту, а видео с моментом тарана опубликовано в соцсетях.

Момент наезда мотоцикла на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео. Видео © VK / Мотосолидарность ДТП

На кадрах видно, что байкер двигался в правом ряду, однако в какой-то момент перестраиваться из левого начал внедорожник. После небольшого контакта мотоцикл вылетел на тротуар, где сбил проходивших мимо пешеходов. В результате пятеро прохожих и сам мотоциклист получили травмы.

  • Последствия ДТП с мотоциклом в Петербурге. Фото © VK / Мотосолидарность ДТП
    Последствия ДТП с мотоциклом в Петербурге. Фото © VK / Мотосолидарность ДТП
  • Последствия ДТП с мотоциклом в Петербурге. Фото © VK / Мотосолидарность ДТП
    Последствия ДТП с мотоциклом в Петербурге. Фото © VK / Мотосолидарность ДТП

Последствия ДТП с мотоциклом в Петербурге. Фото © VK / Мотосолидарность ДТП

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По некоторым данным, водитель мотоцикла Honda был передан врачам скорой помощи. Подробности о его состоянии не уточняются.

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VK / Мотосолидарность ДТП

Артур Белкин

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