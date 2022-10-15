Момент наезда байкера на толпу пешеходов в Петербурге попал на видео
Мотоцикл влетел в толпу петербуржцев на Каменноостровском проспекте, пятеро пострадали
В Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте водитель мотоцикла выехал на тротуар, где сбил толпу пешеходов. Инцидент произошёл около дома 26–28 по Каменноостровскому проспекту, а видео с моментом тарана опубликовано в соцсетях.
Момент наезда мотоцикла на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео. Видео © VK / Мотосолидарность ДТП
На кадрах видно, что байкер двигался в правом ряду, однако в какой-то момент перестраиваться из левого начал внедорожник. После небольшого контакта мотоцикл вылетел на тротуар, где сбил проходивших мимо пешеходов. В результате пятеро прохожих и сам мотоциклист получили травмы.
По некоторым данным, водитель мотоцикла Honda был передан врачам скорой помощи. Подробности о его состоянии не уточняются.
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VK / Мотосолидарность ДТП