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15 октября, 17:53

Вице-премьер Украины оценила перспективы получения ATACMS и истребителей от США

Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев далёк от получения ATACMS и истребителей от США

Украина по-прежнему "очень далека" от того, чтобы США поставили ей ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров, однако определённый прогресс в этом вопросе имеется. Об этом в интервью Newsweek сообщила вице-премьер Незалежной Ольга Стефанишина.

Отвечая на соответствующий вопрос, она заметила, что "очень далека" от слова "да". То же самое, по её словам, касается и возможности поставок Украине американских истребителей.

Пентагон пообещал поставлять оружие Украине "сколько это потребуется"

Пентагон пообещал поставлять оружие Украине "сколько это потребуется"

Ранее Лайф сообщал, что США могут уменьшить поставки установок HIMARS, "Джавелинов" (Javelin) и гаубиц M777, так как запасы данных типов вооружения на исходе у самих Штатов.

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Wikipedia

Артур Белкин

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