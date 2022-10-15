Вице-премьер Украины оценила перспективы получения ATACMS и истребителей от США

Украина по-прежнему "очень далека" от того, чтобы США поставили ей ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров, однако определённый прогресс в этом вопросе имеется. Об этом в интервью Newsweek сообщила вице-премьер Незалежной Ольга Стефанишина.

Отвечая на соответствующий вопрос, она заметила, что "очень далека" от слова "да". То же самое, по её словам, касается и возможности поставок Украине американских истребителей.