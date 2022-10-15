Вице-премьер Украины оценила перспективы получения ATACMS и истребителей от США
Вице-премьер Украины Стефанишина: Киев далёк от получения ATACMS и истребителей от США
Украина по-прежнему "очень далека" от того, чтобы США поставили ей ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров, однако определённый прогресс в этом вопросе имеется. Об этом в интервью Newsweek сообщила вице-премьер Незалежной Ольга Стефанишина.
Отвечая на соответствующий вопрос, она заметила, что "очень далека" от слова "да". То же самое, по её словам, касается и возможности поставок Украине американских истребителей.
Ранее Лайф сообщал, что США могут уменьшить поставки установок HIMARS, "Джавелинов" (Javelin) и гаубиц M777, так как запасы данных типов вооружения на исходе у самих Штатов.