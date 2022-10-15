Пентагон пообещал поставлять оружие Украине "сколько это потребуется"

США продолжат поставки вооружения Украине, несмотря на сообщения СМИ о заканчивающихся у Вашингтона резервах. Об этом в "Твиттере" сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Мы продолжим поддерживать Украину в их борьбе за защиту страны так долго, как это потребуется, работая плотно с союзниками и партнёрами над предоставлением украинским военным ключевого вооружения на поле боя", — написал Райдер.