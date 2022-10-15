Киев заявил, что Россия сражается на Украине с натовской армией

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия на Украине борется "фактически с армией НАТО", частью которой являются обученные по стандартам альянса бойцы ВСУ. По её мнению, из-за нерешительности "демократического мира" Москва становится сильнее.

"[Спецоперация] даёт Российской Федерации, Российской армии драгоценный опыт боевых действий в основном с натовской армией, которая уже воспитана по натовским стандартам, натовским командным цепям, оснащена новейшей натовской техникой", — заявила вице-премьер в интервью изданию Newsweek.