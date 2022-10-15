Киев заявил, что Россия сражается на Украине с натовской армией
Вице-премьер Украины назвала ВСУ армией НАТО и признала вовлечённость альянса в конфликт
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Россия на Украине борется "фактически с армией НАТО", частью которой являются обученные по стандартам альянса бойцы ВСУ. По её мнению, из-за нерешительности "демократического мира" Москва становится сильнее.
"[Спецоперация] даёт Российской Федерации, Российской армии драгоценный опыт боевых действий в основном с натовской армией, которая уже воспитана по натовским стандартам, натовским командным цепям, оснащена новейшей натовской техникой", — заявила вице-премьер в интервью изданию Newsweek.
Стефанишина заверила, что российская сторона "накапливает информацию и данные, которые получает". Она призвала западных политиков "не быть близорукими" и добавила, что Киев откажется от мира в случае возникновения военной угрозы от Москвы.
Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине станет поражением для НАТО. На эти слова отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что тем самым Столтенберг признал альянс стороной конфликта.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka