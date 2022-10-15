Пропавшего на Украине наёмника из США отследили по сигналу телефона, он может быть в Донецке
NBC News: Семья пропавшего на Украине американского наёмника Курпаси считает, что он жив
Грейди Курпаси. Фото © US Marines
Семья пропавшего на Украине американского наёмника Грейди Курпаси не верит в новости о его гибели и считает, что сейчас он находится в больнице в Донецке. Об этом пишет NBC News.
"Его семья считает, что он находится в критическом состоянии в больнице Донецка", — отмечается в публикации.
Мнение родственников пехотинца разделяют и американские наёмники, которые служили вместе с Курпаси и отследили его перемещения по мобильному телефону. При этом родственники военного обвиняют Госдеп США в недостаточных усилиях для того, чтобы найти Курпаси.
"Я хочу, чтобы он был здесь живым. Я хочу, чтобы у нас был второй шанс. Пожалуйста, дайте нам второй шанс и верните его домой", — отметила жена военного Хисон Ким.
Ранее Лайф сообщал о гибели на Украине 34-летнего бывшего пехотинца Дейна Патриджа из американского штата Айдахо.