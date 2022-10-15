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Опубликовано 15 октября 2022, 16:13

Пропавшего на Украине наёмника из США отследили по сигналу телефона, он может быть в Донецке

NBC News: Семья пропавшего на Украине американского наёмника Курпаси считает, что он жив

Грейди Курпаси. Фото © US Marines

Грейди Курпаси. Фото © US Marines

Семья пропавшего на Украине американского наёмника Грейди Курпаси не верит в новости о его гибели и считает, что сейчас он находится в больнице в Донецке. Об этом пишет NBC News.

"Его семья считает, что он находится в критическом состоянии в больнице Донецка", — отмечается в публикации.

Мнение родственников пехотинца разделяют и американские наёмники, которые служили вместе с Курпаси и отследили его перемещения по мобильному телефону. При этом родственники военного обвиняют Госдеп США в недостаточных усилиях для того, чтобы найти Курпаси.

"Я хочу, чтобы он был здесь живым. Я хочу, чтобы у нас был второй шанс. Пожалуйста, дайте нам второй шанс и верните его домой", — отметила жена военного Хисон Ким.

Установлена личность третьего пропавшего на Украине американского наёмника
Установлена личность третьего пропавшего на Украине американского наёмника

Ранее Лайф сообщал о гибели на Украине 34-летнего бывшего пехотинца Дейна Патриджа из американского штата Айдахо.

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Артур Белкин
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