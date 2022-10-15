Военные навыки наёмников в ВСУ поставили под сомнение после подрыва бойцов из Польши

Украина в ходе боевых действий начала привлекать менее подготовленных наёмников, чем это было на более ранних этапах конфликта. Как рассказал РИА "Новости" советник главы ДНР Ян Гагин, на это указывают новые оплошности иностранных бойцов ВСУ.

"Буквально недавно одна из наших разведгрупп поставила растяжки, минировала предполагаемый маршрут следования иностранной разведгруппы противника. Утром на месте обнаружили четыре трупа. В составе группы были выходцы из Польши. Что тут сказать? <...> То есть это вопрос непрофессионализма", — объяснил Гагин.

По его словам, растяжки были достаточно простыми, но из-за некомпетентности иностранцев вся группа погибла. Как отметил советник главы ДНР, если раньше на стороне ВСУ воевали подготовленные и обученные наёмники, то сейчас их место заняли "авантюристы и искатели приключений". Причина в том, что профи начали разочаровываться в заказчике и уезжать, считает Гагин.