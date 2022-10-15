"Локомотив" в дерби обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в РПЛ

Обе команды проводили первые матчи после смены тренеров: железнодорожников возглавил Андрей Фёдоров, "автозаводцев" — Андрей Талалаев. Единственный гол в матче "Локомотив" забил в начале второго тайма, отличился Артём Карпукас. В турнирной таблице красно-зелёные поднялись на 12-е место и на время покинули зону переходных матчей, "Торпедо" же идёт на последней строчке.