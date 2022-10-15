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15 октября, 14:00

"Локомотив" в дерби обыграл "Торпедо" и прервал серию из пяти поражений в РПЛ

Московский "Локомотив" обыграл в принципиальном матче столичное "Торпедо" со счётом 1:0 в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Обе команды проводили первые матчи после смены тренеров: железнодорожников возглавил Андрей Фёдоров, "автозаводцев" — Андрей Талалаев. Единственный гол в матче "Локомотив" забил в начале второго тайма, отличился Артём Карпукас. В турнирной таблице красно-зелёные поднялись на 12-е место и на время покинули зону переходных матчей, "Торпедо" же идёт на последней строчке.

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ФК "Локомотив"

Артур Белкин

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