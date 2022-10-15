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15 октября, 13:57

ЦБ получил право разрешать вывоз из России валюты на сумму более $10 тысяч

Путин разрешил ЦБ давать добро на вывоз из России валюты свыше $10 тысяч

Центральный банк России получил полномочия по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч. Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Со 2 марта этого года было временно запрещено вывозить валюту свыше десяти тысяч долларов из страны. В соответствии с новым указом, Банку России предоставлены полномочия по выдаче разрешений на вывоз таких сумм "в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ".

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Ранее Лайф сообщал, что Центробанк России подготовил альтернативные процедуры формирования официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Теперь для их установления будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчётность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

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shutterstock

Оксана Попова

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