ЦБ получил право разрешать вывоз из России валюты на сумму более $10 тысяч

Центральный банк России получил полномочия по выдаче разрешений на вывоз из страны наличной иностранной валюты в сумме, превышающей $10 тысяч. Указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Со 2 марта этого года было временно запрещено вывозить валюту свыше десяти тысяч долларов из страны. В соответствии с новым указом, Банку России предоставлены полномочия по выдаче разрешений на вывоз таких сумм "в случаях и в порядке, которые установлены Советом директоров Центрального банка РФ".