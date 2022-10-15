Дания собралась усилить военное присутствие в Балтийском море
Власти Дании после проведения парламентских выборов намерены усилить присутствие и наблюдение сил страны на территории Балтийского моря. Об этом со ссылкой на заявление премьера страны Метте Фредериксен сообщает Датское радио.
"Балтийское море становится всё более важным, когда мы говорим о политике обороны и безопасности. Поэтому правительство считает и рекомендует сторонам в парламенте, что в будущем оборонном соглашении большое внимание должно быть уделено Балтийскому морю", — заявила Фредериксен.
При этом, как именно предстоит это сделать, премьер уточнять не стала. Однако глава Минобороны Дании Мортен Бедсков считает, что сделать это можно за счёт укрепления границ страны и НАТО. Поводом для такой реакции Копенгагена могли стать инциденты на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом в Кремле сообщили, что ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.
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