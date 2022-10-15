Дания собралась усилить военное присутствие в Балтийском море

Власти Дании после проведения парламентских выборов намерены усилить присутствие и наблюдение сил страны на территории Балтийского моря. Об этом со ссылкой на заявление премьера страны Метте Фредериксен сообщает Датское радио.

"Балтийское море становится всё более важным, когда мы говорим о политике обороны и безопасности. Поэтому правительство считает и рекомендует сторонам в парламенте, что в будущем оборонном соглашении большое внимание должно быть уделено Балтийскому морю", — заявила Фредериксен.