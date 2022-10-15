Порошенко спровоцировал ДТП с противотанковым ежом на глазах бойцов ВСУ и попа

Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал причиной ДТП на одной из автотрасс на территории Незалежной. Кадры с места уже завирусились в соцсетях.

Порошенко спровоцировал ДТП на глазах ВСУ и попа. Видео © tiktok / gaidamak

В это время он прогуливался по обочине вместе с украинскими военными и священнослужителем, причём нёс с собой цветы, чем вызвал удивление у проезжающих. Один из водителей, приветствуя Порошенко, снимал происходящее на камеру и не заметил стоящее впереди препятствие — противотанковый ёж.

В итоге машина врезалась и резко затормозила, а находящиеся рядом вээсушники, поп и прочие очевидцы не смогли сдержать смех и улыбки. Сам же политик лишь помахал находящимся в авто людям и пошёл дальше.