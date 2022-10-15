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15 октября, 13:31

Порошенко спровоцировал ДТП с противотанковым ежом на глазах бойцов ВСУ и попа

Бывший президент Украины Пётр Порошенко стал причиной ДТП на одной из автотрасс на территории Незалежной. Кадры с места уже завирусились в соцсетях.

Порошенко спровоцировал ДТП на глазах ВСУ и попа. Видео © tiktok / gaidamak

В это время он прогуливался по обочине вместе с украинскими военными и священнослужителем, причём нёс с собой цветы, чем вызвал удивление у проезжающих. Один из водителей, приветствуя Порошенко, снимал происходящее на камеру и не заметил стоящее впереди препятствие — противотанковый ёж.

В итоге машина врезалась и резко затормозила, а находящиеся рядом вээсушники, поп и прочие очевидцы не смогли сдержать смех и улыбки. Сам же политик лишь помахал находящимся в авто людям и пошёл дальше.

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Кстати, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко проиграл в Верховном суде Владимиру Зеленскому по делу о его бизнес-связях с политиком Виктором Медведчуком. При этом судебное решение подлежит обжалованию в Большой палате Верховного суда. Также Государственное бюро расследований завершило рассмотрение дела в отношении экс-президента.

Обложка ©

tiktok / gaidamak

Николь Вербер

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