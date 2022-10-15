Пожар на нефтебазе под Белгородом потушен
Гладков сообщил о ликвидации возгорания на нефтебазе под Белгородом
Пожар на нефтебазе под Белгородом потушен. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Пожар на нефтебазе в посёлке Разумное Белгородской области, который произошёл в результате попадания снаряда ВСУ, потушен. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, специалисты приступают к ликвидации последствий.
"Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны ВСУ, в результате которого произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. По его словам, угрозы распространения нет. Позже стало известно, что на нефтебазе повреждён один из десяти резервуаров с остатками дизельного топлива. Также известно, что остальные резервуары сейчас пусты. Они не получили повреждений, но во избежание возгорания их охладили водой.