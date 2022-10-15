Пожар на нефтебазе под Белгородом потушен

Напомним, сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны ВСУ, в результате которого произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. По его словам, угрозы распространения нет. Позже стало известно, что на нефтебазе повреждён один из десяти резервуаров с остатками дизельного топлива. Также известно, что остальные резервуары сейчас пусты. Они не получили повреждений, но во избежание возгорания их охладили водой.