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15 октября, 13:27

Пожар на нефтебазе под Белгородом потушен

Гладков сообщил о ликвидации возгорания на нефтебазе под Белгородом

<p>Пожар на нефтебазе под Белгородом потушен. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/959" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Пожар на нефтебазе под Белгородом потушен. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Пожар на нефтебазе в посёлке Разумное Белгородской области, который произошёл в результате попадания снаряда ВСУ, потушен. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, специалисты приступают к ликвидации последствий.

"Пожар потушен. Приступили к ликвидации последствий", — написал он в телеграм-канале.

Напомним, сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны ВСУ, в результате которого произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. По его словам, угрозы распространения нет. Позже стало известно, что на нефтебазе повреждён один из десяти резервуаров с остатками дизельного топлива. Также известно, что остальные резервуары сейчас пусты. Они не получили повреждений, но во избежание возгорания их охладили водой.

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Оксана Попова

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