Один из десяти резервуаров нефтебазы под Белгородом повреждён из-за обстрела ВСУ
На нефтебазе в Белгородской области после обстрела со стороны Украины повреждён один из десяти резервуаров с остатками дизельного топлива.
Один из десяти резервуаров нефтебазы в Белгородской области повреждён из-за обстрела. Видео © t.me / SHOT
"В посёлке Разумное-71 в результате обстрела на нефтебазе повреждён один из десяти резервуаров, в нём находятся остатки дизельного топлива. Сейчас он горит", — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Также известно, что остальные резервуары сейчас пусты. Они не получили повреждений, но во избежание возгорания их охлаждают водой.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны ВСУ, в результате которого произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. По его словам, угрозы распространения нет.
Напомним: в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Так, 14 октября часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Другой попал на территорию лицея, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате есть раненые и погибшие. Сегодня над городом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов.