Один из десяти резервуаров нефтебазы под Белгородом повреждён из-за обстрела ВСУ

На нефтебазе в Белгородской области после обстрела со стороны Украины повреждён один из десяти резервуаров с остатками дизельного топлива.

Один из десяти резервуаров нефтебазы в Белгородской области повреждён из-за обстрела. Видео © t.me / SHOT

"В посёлке Разумное-71 в результате обстрела на нефтебазе повреждён один из десяти резервуаров, в нём находятся остатки дизельного топлива. Сейчас он горит", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Также известно, что остальные резервуары сейчас пусты. Они не получили повреждений, но во избежание возгорания их охлаждают водой.