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15 октября, 12:44

Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал журналистам о состоянии пострадавших во время стрельбы в ижевской школе. По его словам, на данный момент десять человек продолжают лечение в стационаре, при этом один из детей находится в тяжёлом состоянии.

"Сейчас на стационарном лечении десять человек, включая двоих взрослых... Один ребёнок крайне тяжёлый, остаётся в институте Бурденко", сообщил политик.

Глава МВД наградил школьника, который с пулей в груди спасал детей при стрельбе в Ижевске

Глава МВД наградил школьника, который с пулей в груди спасал детей при стрельбе в Ижевске

В конце сентября в Ижевске выпускник устроил стрельбу в школе, в ходе которой погибло 17 человек, из них 11 — дети. Сам напавший покончил с собой в одном из кабинетов. По данным правоохранителей, мужчина не состоял на учёте в Росгвардии как владелец оружия, а также страдал шизофренией.

Обложка ©

ТАСС / АР

Матвей Шандрыголов

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