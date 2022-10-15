Глава Минздрава рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал журналистам о состоянии пострадавших во время стрельбы в ижевской школе. По его словам, на данный момент десять человек продолжают лечение в стационаре, при этом один из детей находится в тяжёлом состоянии.
"Сейчас на стационарном лечении десять человек, включая двоих взрослых... Один ребёнок крайне тяжёлый, остаётся в институте Бурденко", — сообщил политик.
В конце сентября в Ижевске выпускник устроил стрельбу в школе, в ходе которой погибло 17 человек, из них 11 — дети. Сам напавший покончил с собой в одном из кабинетов. По данным правоохранителей, мужчина не состоял на учёте в Росгвардии как владелец оружия, а также страдал шизофренией.
ТАСС / АР