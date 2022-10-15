Нефтебаза загорелась под Белгородом после обстрела со стороны ВСУ
Губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда ВСУ в нефтебазу под Белгородом
При обстреле Белгородской области произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. Обложка © t.me / Настоящий Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны ВСУ, в результате которого произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. По его словам, угрозы распространения нет.
При обстреле Белгородской области произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. Видео © t.me / SHOT
"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнём. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", — написал Гладков в телеграм-канале.
В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры с места происшествия. На них видно огромный столб чёрного дыма над территорией нефтебазы, который заметен даже издалека.
Напомним, в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Так, 14 октября часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Другой попал на территорию лицея. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное. А при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате которого есть раненые и погибшие. Сегодня над городом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов.