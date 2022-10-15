Нефтебаза загорелась под Белгородом после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны ВСУ, в результате которого произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. По его словам, угрозы распространения нет.

При обстреле Белгородской области произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. Видео © t.me / SHOT

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнём. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", — написал Гладков в телеграм-канале.