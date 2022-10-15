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15 октября, 12:36
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Нефтебаза загорелась под Белгородом после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда ВСУ в нефтебазу под Белгородом

<p>При обстреле Белгородской области произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/958" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

При обстреле Белгородской области произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. Обложка © t.me / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле региона со стороны ВСУ, в результате которого произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. По его словам, угрозы распространения нет.

При обстреле Белгородской области произошло возгорание нефтебазы в посёлке Разумное. Видео © t.me / SHOT

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнём. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", — написал Гладков в телеграм-канале.

В распоряжении телеграм-канала SHOT появились кадры с места происшествия. На них видно огромный столб чёрного дыма над территорией нефтебазы, который заметен даже издалека.

В Белгороде загорелась подстанция после обстрела со стороны ВСУ

В Белгороде загорелась подстанция после обстрела со стороны ВСУ

Напомним, в небе над Белгородом уже несколько дней работает система ПВО. Так, 14 октября часть одного из снарядов упала на жилой дом по улице Губкина. Другой попал на территорию лицея. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв и пострадавших. Кроме того, ВСУ обстреляли село Красное. А при обстреле посёлка в Белгородском районе был подорван склад с боеприпасами, в результате которого есть раненые и погибшие. Сегодня над городом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов.

Оксана Попова

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