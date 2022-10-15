Над Белгородом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов

В Белгороде вновь работает ПВО из-за обстрелов со стороны Украины, над городом прогремело порядка десяти взрывов. SHOT публикует кадры, на которых виден след, предположительно, от сбитых в небе украинских ракет.

"Около десяти взрывов от работы ПВО прогремело сейчас над Белгородом", — рассказал наш корреспондент.

Напомним: 14 октября в результате обстрела ВСУ один снаряд попал по подстанции в Белгороде, объект в результате обстрела загорелся. В связи с этим часть домов в городе осталась без света. О пострадавших и погибших не сообщалось. Сегодня электроснабжение города было восстановлено.