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Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 12:16
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Над Белгородом снова сработала ПВО, прогремело десять взрывов

В Белгороде вновь работает ПВО из-за обстрелов со стороны Украины, над городом прогремело порядка десяти взрывов. SHOT публикует кадры, на которых виден след, предположительно, от сбитых в небе украинских ракет.

В Белгороде работает ПВО. Видео © Telegram / SHOT

"Около десяти взрывов от работы ПВО прогремело сейчас над Белгородом", рассказал наш корреспондент.

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Напомним: 14 октября в результате обстрела ВСУ один снаряд попал по подстанции в Белгороде, объект в результате обстрела загорелся. В связи с этим часть домов в городе осталась без света. О пострадавших и погибших не сообщалось. Сегодня электроснабжение города было восстановлено.

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Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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