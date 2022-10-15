Войска России отбили все попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
ВС России отбили попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 120 украинских военных. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Николаевско-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населённых пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены", — сообщил он.
Также российские войска уничтожили 17 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять переправ противника через реку Ингулец.
Помимо этого, Конашенков сообщил о пресечении попытки прорыва ВСУ в районе реки Оскол. В результате Армией России было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.
ТАСС / Гердо Владимир