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Опубликовано 15 октября 2022, 11:21
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Войска России отбили все попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

ВС России отбили попытки наступления ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении, уничтожив более 120 украинских военных. Об этом в ходе очередного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Николаевско-Криворожском направлении противник предпринимал безуспешные попытки наступления в районах населённых пунктов Дудчаны, Садок и Ищенка Херсонской области. В результате активных действий российских войск все атаки были отражены", — сообщил он.

Также российские войска уничтожили 17 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять переправ противника через реку Ингулец.

Российская ПВО сбила украинский Су-25 под Николаевом
Российская ПВО сбила украинский Су-25 под Николаевом

Помимо этого, Конашенков сообщил о пресечении попытки прорыва ВСУ в районе реки Оскол. В результате Армией России было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа.

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ТАСС / Гердо Владимир

Матвей Шандрыголов
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