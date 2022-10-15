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15 октября, 11:08

В Минобороны сообщили о поражении четырёх пунктов управления ВСУ за сутки

ВС России за последние сутки поразили четыре пункта управления ВСУ, сообщил во время очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ, 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах", сообщил генерал-лейтенант.

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Также Конашенков сообщал о пресечении попытки прорыва ВСУ в районе реки Оскол. В результате этого ВС РФ уничтожили около ста боевиков ВСУ.

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ТАСС / Сорокин Донат

Матвей Шандрыголов

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