ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 11:03
4769

Десант ВСУ высадился в бухте Каховского водохранилища и потерял десятки бойцов

ВС РФ разгромили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища, уничтожено более 50 бойцов

Авиация ВКС России, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по украинским военным в районе Каховского водохранилища у Осокоровки Херсонской области, уничтожив более 50 человек. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населённым пунктом Осокоровка уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты", — уточнил Конашенков.

Наступление ВСУ в Херсонской области пока на уровне артобстрелов
Наступление ВСУ в Херсонской области пока на уровне артобстрелов

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы вертолётов Ми-28 в зоне Специальной военной операции, которые уничтожили переправы ВСУ, наведённые для переброски военной техники, а также поразили укреплённые позиции и пункты управления украинских военных.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar