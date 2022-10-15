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15 октября, 11:03

Десант ВСУ высадился в бухте Каховского водохранилища и потерял десятки бойцов

ВС РФ разгромили десант ВСУ в бухте Каховского водохранилища, уничтожено более 50 бойцов

Авиация ВКС России, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по украинским военным в районе Каховского водохранилища у Осокоровки Херсонской области, уничтожив более 50 человек. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов армейской авиации ВКС России, ракетных войск и артиллерии по району формирования десанта в бухте Каховского водохранилища рядом с населённым пунктом Осокоровка уничтожено более 50 украинских военнослужащих, пять быстроходных катеров, две баржи, пять танков и четыре боевые машины пехоты", — уточнил Конашенков.

Наступление ВСУ в Херсонской области пока на уровне артобстрелов

Наступление ВСУ в Херсонской области пока на уровне артобстрелов

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы вертолётов Ми-28 в зоне Специальной военной операции, которые уничтожили переправы ВСУ, наведённые для переброски военной техники, а также поразили укреплённые позиции и пункты управления украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Артур Белкин

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