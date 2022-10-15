Наступление ВСУ в Херсонской области пока на уровне артобстрелов

Попытки ВСУ начать контрнаступление в Херсонской области пока ограничиваются артиллерийскими ударами. Об этом сообщил врио вице-губернатора области Кирилл Стремоусов. По его словам, ситуация находится под контролем российской стороны, "линия обороны работает".