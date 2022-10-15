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15 октября, 10:29

Наступление ВСУ в Херсонской области пока на уровне артобстрелов

Попытки ВСУ начать контрнаступление в Херсонской области пока ограничиваются артиллерийскими ударами. Об этом сообщил врио вице-губернатора области Кирилл Стремоусов. По его словам, ситуация находится под контролем российской стороны, "линия обороны работает".

"Несмотря на обстрелы линии обороны, которая находится в районе Дудчан, <…> контрнаступление, которое пытались начать ВСУ, сегодня на уровне артобстрелов", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее Стремоусов заявил, что украинские военнослужащие приступили к активному наступлению в Херсонской области, но Российская армия готова отражать эти атаки. При этом жителям Херсонщины рекомендовали покинуть регион для обеспечения манёвренности военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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