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Опубликовано 15 октября 2022, 10:07
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В Москве арестовали ещё одного комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика, обвиняемого и объявленного в международный розыск по уголовному делу об обстреле гражданского населения в Донбассе в прошлом году. В пресс-службе инстанции сообщили, что соответствующее решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Статья "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

"Постановлением Басманного районного суда Москвы Котлику В.Ю., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Он объявлен в международный розыск", — уточнила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Следственный комитет России (СК РФ) уточнил, что всего установил и предъявил обвинения 15 командирам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые причастны к геноциду мирных жителей Донбасса.

В списке:

  • командир 17-й отдельной танковой бригады ВСУ полковник Павел Житняк;
  • командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Александр Зиневич;
  • командир 26-й артиллерийской бригады ВСУ подполковник Андраник Гаспрян;
  • командир 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ полковник Артём Котенко;
  • командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ полковник Олег Зенченко;
  • командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Артём Богомолов;
  • командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрий Головашенко;
  • командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков;
  • командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Вячеслав Котлик;
  • командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Валерий Курач;
  • командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Анатолий Мишанчук;
  • командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковник Николай Палас;
  • командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Андрей Поляков;
  • командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Руслан Татусь;
  • командир реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Олег Филипович.
СК РФ установил личности ещё 15 командиров ВСУ, причастных к геноциду жителей Донбасса
СК РФ установил личности ещё 15 командиров ВСУ, причастных к геноциду жителей Донбасса

Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что русскоязычное население Украины многие годы подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

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Артур Белкин
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