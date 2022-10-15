В Москве арестовали ещё одного комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе

Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика, обвиняемого и объявленного в международный розыск по уголовному делу об обстреле гражданского населения в Донбассе в прошлом году. В пресс-службе инстанции сообщили, что соответствующее решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Статья "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

"Постановлением Басманного районного суда Москвы Котлику В.Ю., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Он объявлен в международный розыск", — уточнила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.

Следственный комитет России (СК РФ) уточнил, что всего установил и предъявил обвинения 15 командирам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые причастны к геноциду мирных жителей Донбасса.

В списке: командир 17-й отдельной танковой бригады ВСУ полковник Павел Житняк;

командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Александр Зиневич;

командир 26-й артиллерийской бригады ВСУ подполковник Андраник Гаспрян;

командир 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ полковник Артём Котенко;

командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ полковник Олег Зенченко;

командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Артём Богомолов;

командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрий Головашенко;

командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков;

командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Вячеслав Котлик;

командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Валерий Курач;

командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Анатолий Мишанчук;

командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковник Николай Палас;

командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Андрей Поляков;

командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Руслан Татусь;

командир реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Олег Филипович.