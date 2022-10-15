В Москве арестовали ещё одного комбрига ВСУ за обстрелы мирных жителей в Донбассе
Басманный суд Москвы заочно арестовал командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Вячеслава Котлика, обвиняемого и объявленного в международный розыск по уголовному делу об обстреле гражданского населения в Донбассе в прошлом году. В пресс-службе инстанции сообщили, что соответствующее решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Статья "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".
"Постановлением Басманного районного суда Москвы Котлику В.Ю., обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания на территории РФ или экстрадиции на территорию РФ. Он объявлен в международный розыск", — уточнила пресс-секретарь суда Екатерина Буравцова.
Следственный комитет России (СК РФ) уточнил, что всего установил и предъявил обвинения 15 командирам Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые причастны к геноциду мирных жителей Донбасса.
В списке:
- командир 17-й отдельной танковой бригады ВСУ полковник Павел Житняк;
- командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Александр Зиневич;
- командир 26-й артиллерийской бригады ВСУ подполковник Андраник Гаспрян;
- командир 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ полковник Артём Котенко;
- командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ полковник Олег Зенченко;
- командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Артём Богомолов;
- командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрий Головашенко;
- командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Владислав Клочков;
- командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ полковник Вячеслав Котлик;
- командир 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ полковник Валерий Курач;
- командир 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Анатолий Мишанчук;
- командир 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ полковник Николай Палас;
- командир 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Андрей Поляков;
- командир 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Руслан Татусь;
- командир реактивного артиллерийского дивизиона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Олег Филипович.
Ранее отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер рассказал, что русскоязычное население Украины многие годы подвергалось геноциду со стороны киевского режима.
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