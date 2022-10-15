ВСУ предрекли серьёзные потери из-за сбоев работы Starlink над Украиной

Американская спутниковая система Starlink, которая стала сбоить над территорией Украины, помогала ВСУ координировать и планировать свои действия на линии фронта. Об этом RT рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

По его словам, это основной канал украинских военнослужащих для передачи боевых сведений с места прямо в штаб и обратно. С помощью Starlink ВСУ получали данные обо всех передвижениях и изменениях на линии соприкосновения, а также имели точные координаты для нанесения ударов, отметил эксперт. Он подчеркнул, что, в отличие от GPS, спутниковая система "видит" места скопления техники и личного состава ВС РФ.