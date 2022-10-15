ВСУ предрекли серьёзные потери из-за сбоев работы Starlink над Украиной
Эксперт Дрозденко рассказал, что сбои у Starlink нарушат систему управления ВСУ
Американская спутниковая система Starlink, которая стала сбоить над территорией Украины, помогала ВСУ координировать и планировать свои действия на линии фронта. Об этом RT рассказал военный эксперт Дмитрий Дрозденко.
По его словам, это основной канал украинских военнослужащих для передачи боевых сведений с места прямо в штаб и обратно. С помощью Starlink ВСУ получали данные обо всех передвижениях и изменениях на линии соприкосновения, а также имели точные координаты для нанесения ударов, отметил эксперт. Он подчеркнул, что, в отличие от GPS, спутниковая система "видит" места скопления техники и личного состава ВС РФ.
"Те же азовцы* с "Азовстали" через Starlink прекрасно выходили на связь. Это их система подключения к глобальной связи, через которую они осуществляют всю координацию. Поэтому, если идут сбои в работе Starlink, начнутся сбои во всей системе управления", — констатировал Дрозденко.
Ранее SpaceX уведомила Минобороны США, что больше не в состоянии оплачивать работу Starlink на Украине. В письме содержалась просьба к Пентагону взять оплату на себя. Говоря о причинах такого решения, Илон Маск сказал, что последовал совету бывшего украинского посла Андрея Мельника, который обматерил его после слов о российском Крыме. По мнению бизнесмена, Россия пытается уничтожить на Украине основной способ связи бойцов ВСУ — систему спутникового интернета Starlink.
* Запрещённая в России террористическая организация.
Специальная военная операция на Украине
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