Тактическая группа ВСУ попыталась переправиться через реку Оскол, но была разгромлена
Российская армия сорвала попытку переправы тактической группы ВСУ через реку Оскол
В ходе специальной военной операции российскими военными была сорвана попытка переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Двуречная Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа", — доложил Конашенков на брифинге.
Ранее Минобороны показало уничтожение переправ ВСУ вертолётами Ми-28. Там пояснили, что огневые удары с воздуха позволяют дезориентировать противника, прикрыть наступающие подразделения, деактивировать минные поля, а также обеспечить коридоры для штурмовых групп.
ТАСС / Darek Delmanowicz