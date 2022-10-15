Тактическая группа ВСУ попыталась переправиться через реку Оскол, но была разгромлена

В ходе специальной военной операции российскими военными была сорвана попытка переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Двуречная Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа", — доложил Конашенков на брифинге.