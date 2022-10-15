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Регион
Опубликовано 15 октября 2022, 10:58
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Тактическая группа ВСУ попыталась переправиться через реку Оскол, но была разгромлена

Российская армия сорвала попытку переправы тактической группы ВСУ через реку Оскол

В ходе специальной военной операции российскими военными была сорвана попытка переправы ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Двуречная Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы ВСУ через реку Оскол. В результате удара армейской авиации и артиллерии уничтожены более 30 украинских военнослужащих, четыре бронеавтомобиля и два пикапа", — доложил Конашенков на брифинге.

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Ранее Минобороны показало уничтожение переправ ВСУ вертолётами Ми-28. Там пояснили, что огневые удары с воздуха позволяют дезориентировать противника, прикрыть наступающие подразделения, деактивировать минные поля, а также обеспечить коридоры для штурмовых групп.

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ТАСС / Darek Delmanowicz

Оксана Попова
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