Политолог и директор центра CIGR Владимир Орлов заявил, что сейчас США не нуждаются в переговорах с Россией, так как их глобальный план работает. Ещё экс-президент страны Барак Обама рассчитывал на лидерство Штатов в новом мировом порядке, чему помогает напряжённая ситуация в Европе, напомнил он в беседе с телеканалом "360".

"У них была задача втянуть Россию в этот военный конфликт, у них была задача начать ослабление Европы, и сейчас этот процесс идёт полным ходом. На ближайшей перспективе им совершенно не нужно это останавливать, а переговоры с Россией в их понимании будут означать, что тот процесс, который они запланировали, они должны будут его каким-то образом корректировать или отменять", — говорит Светов.

Что касается сигналов к переговорам, которые постоянно подаёт Россия, в том числе и "проявлениями доброй воли", то Кремлю стоит присмотреться к американским контрагентам и понять их логику.

"Мы должны в первую очередь понимать, что у США есть свой план, у них есть своя игра — и они этот план реализуют", — заключил Орлов.