Политолог рассказал о целях США на Украине
Политолог Орлов объяснил, почему США не нужны переговоры с Россией
Политолог и директор центра CIGR Владимир Орлов заявил, что сейчас США не нуждаются в переговорах с Россией, так как их глобальный план работает. Ещё экс-президент страны Барак Обама рассчитывал на лидерство Штатов в новом мировом порядке, чему помогает напряжённая ситуация в Европе, напомнил он в беседе с телеканалом "360".
"У них была задача втянуть Россию в этот военный конфликт, у них была задача начать ослабление Европы, и сейчас этот процесс идёт полным ходом. На ближайшей перспективе им совершенно не нужно это останавливать, а переговоры с Россией в их понимании будут означать, что тот процесс, который они запланировали, они должны будут его каким-то образом корректировать или отменять", — говорит Светов.
Что касается сигналов к переговорам, которые постоянно подаёт Россия, в том числе и "проявлениями доброй воли", то Кремлю стоит присмотреться к американским контрагентам и понять их логику.
"Мы должны в первую очередь понимать, что у США есть свой план, у них есть своя игра — и они этот план реализуют", — заключил Орлов.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что как только ВС России отошли с севера Украины, у Киева сразу пропало желание вести переговоры. По его словам, уже в марте стороны были близки к заключению договорённостей.
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