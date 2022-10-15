Онколог рассказал, в каком возрасте начинает развиваться рак груди

Сообщения о том, что рак молочной железы всё чаще проявляется в молодом возрасте, являются неверными. Как рассказал "Вечерней Москве" заведующий онкохирургическим отделением центральной клинической больницы "РЖД-Медицина" Владимир Воротников, такая разновидность онкологии чаще всего начинает развиваться с 60-летнего возраста.

"Несмотря на то что в СМИ участились сообщения о том, что рак молочной железы молодеет, на самом деле статистически это не так. Заболеваемость, точно как и возраст пациентов, не повысилась, но люди стали больше говорить об онкологических заболеваниях и освещать проблему в Сети", — рассказал медик.