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15 октября, 10:14

В Киеве и области объявлена воздушная тревога

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила местная администрация.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — говорится в сообщении.

Также, согласно данным сайта "Карта воздушных тревог Украины", ЧС была введена в Черниговской, Сумской и Луганской областях.

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Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. По его данным, жертв нет. Также сегодня утром воздушная тревога уже была объявлена в Киеве и во всех областях Украины.

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map.ukrainealarm.com

Николь Вербер
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