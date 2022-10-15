В Киеве и области объявлена воздушная тревога
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила местная администрация.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" — говорится в сообщении.
Также, согласно данным сайта "Карта воздушных тревог Украины", ЧС была введена в Черниговской, Сумской и Луганской областях.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. По его данным, жертв нет. Также сегодня утром воздушная тревога уже была объявлена в Киеве и во всех областях Украины.
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