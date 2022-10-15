В Новой Каховке третий раз за день сработала ПВО
В Новой Каховке Херсонской области третий раз за сегодняшний день сработала система ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья... Работает ПВО: два воздушных взрыва", — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие приступили к активному наступлению в Херсонской области, но Российская армия готова отражать эти атаки. Попытки ВСУ начать контрнаступление пока ограничиваются артиллерийскими ударами.
ТАСС / Dpa / Ilia Yefimovich