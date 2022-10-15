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15 октября, 10:41

В Новой Каховке третий раз за день сработала ПВО

В Новой Каховке Херсонской области третий раз за сегодняшний день сработала система ПВО. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

"В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья... Работает ПВО: два воздушных взрыва", говорится в тексте.

В Новой Каховке сработала ПВО

В Новой Каховке сработала ПВО

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие приступили к активному наступлению в Херсонской области, но Российская армия готова отражать эти атаки. Попытки ВСУ начать контрнаступление пока ограничиваются артиллерийскими ударами.

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ТАСС / Dpa / Ilia Yefimovich

Татьяна Миссуми

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