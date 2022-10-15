ВСУ провалили ночную попытку высадить десант в районе Запорожской АЭС
Минобороны сообщило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе ЗАЭС
Российскими военными сорвана подготовка украинской армии к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС в ночь с 13 на 14 октября. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции", — сообщил Конашенков.
Ранее российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, ликвидировав более 110 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена 21 боевая бронированная машина, а также 12 специальных автомобилей.
ТАСС / Мальгавко Сергей