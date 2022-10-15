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15 октября, 11:10

ВСУ провалили ночную попытку высадить десант в районе Запорожской АЭС

Минобороны сообщило о срыве подготовки ВСУ к десантной операции в районе ЗАЭС

Российскими военными сорвана подготовка украинской армии к проведению речной десантной операции в районе Запорожской АЭС в ночь с 13 на 14 октября. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ночь с 13 на 14 октября на Запорожском направлении российскими войсками была сорвана подготовка ВСУ к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции", — сообщил Конашенков.

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Ранее российские военные успешно отразили все попытки Вооружённых сил Украины атаковать на Николаевско-Криворожском направлении, ликвидировав более 110 военнослужащих. Кроме того, была уничтожена 21 боевая бронированная машина, а также 12 специальных автомобилей.

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ТАСС / Мальгавко Сергей

Оксана Попова

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