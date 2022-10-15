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15 октября, 11:16

ВКС России уничтожили более 160 бойцов 65-й бригады ВСУ в районе Запорожья

ВКС России ликвидировали более 160 бойцов ВСУ, нанеся удар по пункту их временного размещения рядом с городом Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожено более 160 украинских военнослужащих, размещавшихся в трёх казарменных помещениях", уточнил он.

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Также в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Николаевской области, а ещё перехватили более десяти беспилотников в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми

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