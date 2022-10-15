ВКС России уничтожили более 160 бойцов 65-й бригады ВСУ в районе Запорожья
ВКС России ликвидировали более 160 бойцов ВСУ, нанеся удар по пункту их временного размещения рядом с городом Запорожье. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате высокоточного удара ВКС России по пункту временной дислокации второго батальона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожено более 160 украинских военнослужащих, размещавшихся в трёх казарменных помещениях", — уточнил он.
Также в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО сбили украинский самолёт Су-25 в Николаевской области, а ещё перехватили более десяти беспилотников в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ