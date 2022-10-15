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Опубликовано 15 октября 2022, 11:38
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Лукашенко: Зеленскому запретили вести переговоры с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву запретили вести переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. Он также призвал к его завершению и отметил большое число жертв происходящего.

"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трёх раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать... Где-то прав, не прав. Обвинять друг друга — не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чём не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", заявил он в интервью телеканалу NBC.

Путин: Как только войска РФ отошли от Киева, желание Украины вести переговоры пропало
Путин: Как только войска РФ отошли от Киева, желание Украины вести переговоры пропало

Ранее политолог Орлов объяснял, почему США не нужны переговоры с РФ. По его словам, конфликт на Украине и ослабление им Европы входит в план Вашингтона.

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ТАСС / Григоров Гавриил

Матвей Шандрыголов
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