Лукашенко: Зеленскому запретили вести переговоры с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киеву запретили вести переговоры с Россией о прекращении конфликта на Украине. Он также призвал к его завершению и отметил большое число жертв происходящего.

"Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трёх раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать... Где-то прав, не прав. Обвинять друг друга — не тот путь. Тысячи людей каждый день гибнут. В том числе и гражданские, ни в чём не повинные. Это правда. Поэтому давайте остановим этот конфликт", — заявил он в интервью телеканалу NBC.