Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20
Bloomberg: Вице-премьер Канады призвала исключить Россию из МВФ и G20
Канада требует исключить Россию из Международного валютного фонда и "Большой двадцатки". Об этом заявила вице-премьер Христя Фриланд, однако отметила, что страна для этого может лишь публично осудить власти РФ за проведение специальной военной операции на Украине.
"Заседания МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных, министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных", — цитирует её агентство Bloomberg.
Кстати, ещё весной, после начала спецоперации, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывал страны G7 исключить Россию из МВФ и ВБ. Он подписал обращение, в котором потребовал остановить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде и Всемирном банке.
ТАСС / Zuma