Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20

Канада требует исключить Россию из Международного валютного фонда и "Большой двадцатки". Об этом заявила вице-премьер Христя Фриланд, однако отметила, что страна для этого может лишь публично осудить власти РФ за проведение специальной военной операции на Украине.

"Заседания МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных, министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных", — цитирует её агентство Bloomberg.