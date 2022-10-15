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15 октября, 11:18

Канада призвала исключить Россию из МВФ и G20

Bloomberg: Вице-премьер Канады призвала исключить Россию из МВФ и G20

Канада требует исключить Россию из Международного валютного фонда и "Большой двадцатки". Об этом заявила вице-премьер Христя Фриланд, однако отметила, что страна для этого может лишь публично осудить власти РФ за проведение специальной военной операции на Украине.

"Заседания МВФ и Всемирного банка — это встречи пожарных, министров и глав центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на встречах МВФ. Поджигателям не место на встречах пожарных", — цитирует её агентство Bloomberg.

Канада заявила о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО

Канада заявила о поддержке заявки Украины на вступление в НАТО

Кстати, ещё весной, после начала спецоперации, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призывал страны G7 исключить Россию из МВФ и ВБ. Он подписал обращение, в котором потребовал остановить членство России и Белоруссии в Международном валютном фонде и Всемирном банке.

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ТАСС / Zuma

Николь Вербер

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