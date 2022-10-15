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15 октября, 11:12

В МИД РФ указали на переход Западом опасной черты

Замглавы МИД Грушко рассказал о переходе Западом опасной черты в отношениях с РФ

Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также взрыв на Крымском мосту чётко говорят о переходе Западом опасной черты. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если говорить об атаках на ["Северный поток" и] "Северный поток2", на Крымский мост, то и здесь Запад очевидным образом перешёл очень опасную черту", подчеркнул дипломат.

Грушко напомнил, что даже в доктринах стран НАТО есть положения, что "нанесение ущерба объектам критической инфраструктуры рассматривается как акт вооружённого нападения, который предполагает конвенциональный ответ". Поэтому диверсии против российских объектов — это желание эскалации конфликта со стороны Запада, заключил дипломат.

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Как сообщалось, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах. А 8 октября на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. Российский лидер Владимир Путин заявил, что авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В Financial Times сообщили, что им могли в этом помогать США.

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ТАСС / ЕРА / STRINGER

Татьяна Миссуми

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