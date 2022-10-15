В МИД РФ указали на переход Западом опасной черты

Диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", а также взрыв на Крымском мосту чётко говорят о переходе Западом опасной черты. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Если говорить об атаках на ["Северный поток" и] "Северный поток – 2", на Крымский мост, то и здесь Запад очевидным образом перешёл очень опасную черту", — подчеркнул дипломат.