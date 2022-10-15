В ФРГ разразился скандал из-за сравнения оружия для ВСУ с нацистской "чудо-ракетой"

Глава ведомства федерального канцлера Германии Вольфганг Шмидт сравнил поставки немецкого оружия Украине с выпуском ракет "Фау-2" (V2) в Третьем рейхе и подвергся молниеносной критике. Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в ответ на это заявила, что подобные высказывания совсем неуместны.

Во время выступления на одном из мероприятий Шмидт выступил в поддержку позиции властей Германии, которые уклоняются от передачи Киеву определённого оружия. Он сравнил призывы к поставкам немецких танков Leopard 2 с надеждами, которые возлагались в нацистской Германии на ракету V2, которую некоторые называли "чудо-оружием".

"Я предлагаю Вольфгангу Шмидту немного углубить познания в оружии. Тогда бы он так же быстро понял, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но и просто неправильно", — сказала на это Штрак-Циммерман, её слова приводит агенство DPA.