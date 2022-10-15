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15 октября, 12:06

Губернатор Севастополя объяснил работу ПВО над городом

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о тренировочной работе ПВО в Казачке

<p>Работа ПВО в Казачке Севастополя. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/45134" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Работа ПВО в Казачке Севастополя. Фото © SHOT

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о тренировочной работе систем ПВО в районе Казачьей бухты и призвал местных жителей воздержаться от публикации кадров в Интернете.

"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", написал он в своём телеграм-канале.

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Матвей Шандрыголов

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