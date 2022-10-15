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Опубликовано 15 октября 2022, 12:06

Губернатор Севастополя объяснил работу ПВО над городом

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о тренировочной работе ПВО в Казачке

Работа ПВО в Казачке Севастополя. Фото © SHOT

Работа ПВО в Казачке Севастополя. Фото © SHOT

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о тренировочной работе систем ПВО в районе Казачьей бухты и призвал местных жителей воздержаться от публикации кадров в Интернете.

"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", написал он в своём телеграм-канале.

Власти Запорожья сообщили о взрывах и пожаре в городе
Власти Запорожья сообщили о взрывах и пожаре в городе

Ранее Лайф писал о работе систем ПВО в Новой Каховке Херсонской области. Как сообщили в администрации города, речь идёт о двух воздушных взрывах.

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Матвей Шандрыголов
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