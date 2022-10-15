Губернатор Севастополя объяснил работу ПВО над городом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о тренировочной работе систем ПВО в районе Казачьей бухты и призвал местных жителей воздержаться от публикации кадров в Интернете.

"В Казачке работает ПВО в тренировочном режиме. Просьба не снимать и не выкладывать видео. Прошу сохранять спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.